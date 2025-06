Signos que estão com mais sorte para ganhar na Quina de São João 2025

Alinhamentos astrais favorecem alguns nativos no sorteio histórico deste sábado (28)

Gabriella Licia - 28 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

A Quina de São João 2025 promete mudar vidas com um prêmio recorde de R$ 250 milhões.

E se você acredita que o universo pode dar uma forcinha, saiba que a astrologia aponta signos mais favorecidos energeticamente nesta reta final para o sorteio especial.

Com o Sol em Câncer e outros trânsitos importantes no céu, a sorte pode sorrir para nativos que estão mais conectados com intuição, estratégia e estabilidade. Veja abaixo se o seu signo está entre os favoritos.

1. Câncer

Com o Sol iluminando seus caminhos, os cancerianos estão com a intuição aguçada e podem acertar nos números com base em lembranças, datas especiais ou pressentimentos. Aposte no que te emociona.

2. Touro

O céu favorece ganhos materiais para os taurinos. Aproveite o momento para confiar na sua constância e escolher números com calma. O segredo está na persistência e em bolões estratégicos.

3. Escorpião

Forte conexão com o plano espiritual. Escorpianos podem ter sonhos reveladores ou sentir que certos números “chamam”. Aproveite essa sensibilidade para apostar com propósito.

4. Peixes

A sensibilidade natural dos piscianos está em alta, e com Netuno influenciando positivamente o signo, vale a pena ouvir a intuição. Preste atenção em sinais e coincidências.

5. Capricórnio

Com Marte ajudando nas tomadas de decisão, capricornianos estarão mais ousados para arriscar. Apostar com responsabilidade, mas sem medo, pode render bons frutos.

6. Leão

Com Vênus favorecendo a sorte e os prazeres, os leoninos podem receber um “empurrãozinho cósmico”. Jogue com confiança e considere dividir a aposta com amigos próximos.

Como aproveitar essa maré de sorte

Mesmo que astrologia e loteria sejam mundos diferentes, cultivar boas energias pode ser um diferencial.

Use a intuição, evite exageros, e aposte com responsabilidade.

Quem sabe, além de estar no signo certo, você também esteja na hora certa?

