Preso suspeito de sequestrar e tentar roubar e matar empresário de Anápolis

A Polícia Civil (PC) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (22), um mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem suspeito de praticar uma tentativa de latrocínio, em Anápolis. A detenção aconteceu em Gurupi, em Tocantins (TO).

De acordo com o Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), o suspeito estava residindo no município onde as ordens judiciais foram expedidas. Ele foi encaminhado até a cadeia pública da cidade, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A investigação teve início em julho de 2022, após um grupo criminoso sequestrar e tentar roubar um empresário no município goiano.

Na ocasião, o homem conseguiu fugir dos suspeitos, que tentaram matá-lo fazendo disparos de arma de fogo na direção dele. Nenhum dos tiros acertou a vítima.

Na sequência, os supostos autores fugiram do local. Durante a fuga, eles iniciaram um confronto com a Polícia Militar (PM), que resultou na morte de um dos envolvidos. Os outros criminosos conseguiram escapar.