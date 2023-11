Bob’s está com lanches a menos de R$ 1 nesta Black Friday; veja como conseguir

Durante a Black Friday deste ano, a rede brasileira de restaurantes de foodservice Bob’s anunciou algumas promoções para contemplar a data.

Até o dia 27 de novembro, a rede estará realizando o “Bob’s Black Week”, que oferecerá descontos de até no 50% no cardápio do restaurante e sanduíches a menos de R$ 1.

De acordo com um comunicado da companhia, para aproveitar as ofertas, os interessados deverão realizar o cadastrar no programa “Bob’s Fã”.

Para isso, é necessário acessar o site www.bobsfa.com.br e, posteriormente, fazer o cadastro e o resgate do cupom. Ao ir em uma loja física, o consumidor deve informar o CPF cadastrado para a validação.

Segundo a diretora de marketing da companhia, Renata Brigatti Lange, devido a data já ocorrer tradicionalmente no país, a rede optou por selecionar ofertar atrativas para os clientes.

“A Black Friday está definitivamente consolidada no calendário do varejo brasileiro. Selecionamos as melhores ofertas para que nossos clientes possam aproveitar uma semana inteira com diversas opções de descontos no cardápio”, afirmou.

Ainda, ao longo desta sexta-feira (24), os usuários do aplicativo iFood poderão conferir algumas ofertas na plataforma durante o período das 14h às 16h e 21h às 23h.

Entre as ofertas que estarão disponíveis no aplicativo, estão: Milk Shake 300 ml (diversos sabores) por R$ 0,99 e Bob’s Burguer e Cheeseburguer por R$ 0,99.

Veja quais são as ofertas que o Bob’s reservará durante a data:

– Bob’s Fish com 35% de desconto

– 2 Cheddar + refri com 35% de desconto

– Trio Double Cheese com 30% de desconto

– Trio Retorno do Rei Salad com 25% de desconto

– Trio Retorno do Rei Bacon com 25% de desconto

– Batata Canoa e Franlitos com 30% de desconto

– Bob’s Max com 50% de desconto

– Milk Shake 300 ml com 50% de desconto (promoção inicia no dia 24 de novembro)

– Big Bob com 50% de desconto (promoção inicia no dia 24 de novembro)

