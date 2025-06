Quanto rende o prêmio da Quina de São João? Veja simulações com os R$ 250 milhões do sorteio deste sábado (28)

Valor permite viver só de renda e mudar completamente o padrão de vida de qualquer pessoa

Isabella Valverde - 28 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O prêmio da Quina de São João 2025, que será sorteado neste sábado (28), está estimado em R$ 250 milhões, o maior da história do concurso especial das Loterias Caixa. E uma dúvida comum entre os apostadores é: quanto rende o prêmio da Quina de São João?

A resposta depende do tipo de aplicação feita com o dinheiro. Mas mesmo as opções mais conservadoras oferecem rendimentos milionários — o suficiente para garantir uma vida de luxo apenas com os juros.

Aplicando na poupança o prêmio da Quina de São João

Mesmo sendo a aplicação mais simples e tradicional, a poupança ainda é buscada por muita gente. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, o rendimento mensal é de cerca de 0,5%.

Com R$ 250 milhões investidos, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 1.250.000 por mês, livres de imposto de renda.

Investindo em CDB com 100% do CDI

Quem opta por um CDB com rendimento de 100% do CDI, por exemplo, já consegue resultados mais vantajosos que a poupança.

Nesse caso, o prêmio renderia em torno de R$ 1,65 milhão por mês, já descontando o imposto de renda regressivo.

Se o valor fosse aplicado por apenas um ano, o retorno bruto passaria de R$ 19 milhões.

Fundos de renda fixa ou Tesouro Direto

Aplicações no Tesouro Selic ou fundos conservadores também são ótimas alternativas para quem quer segurança com liquidez. Os rendimentos mensais ficariam próximos aos do CDB, com a vantagem de regras mais estáveis e baixo risco.

O investidor poderia viver com folga apenas com o retorno mensal, sem precisar mexer no valor principal.

Dá para viver só de renda?

Sim. Com uma rentabilidade média de R$ 1,5 milhão por mês, seria possível:

Comprar uma casa de luxo a cada mês

Manter dezenas de funcionários

Viajar pelo mundo com conforto

Investir em novos negócios

Ajudar projetos sociais ou familiares

E ainda assim manter o patrimônio intacto.

O prêmio é pago de uma vez?

Sim. A Caixa paga o valor integral ao(s) ganhador(es), que pode(m) optar por retirar o valor diretamente ou transferi-lo para investimentos de forma imediata.

Caso o prêmio seja dividido — o que é comum em bolões —, cada cota recebe proporcionalmente sua parte.

