Brasileiro foi quem conteve autor de ataque brutal contra crianças em Dublin

O brasileiro Caio Castro Menenzes Benicio, de 43 anos, imigrante e morador de Dublin, capital da Irlanda, foi um grande herói no ataque violento, que ocorreu nesta quinta-feira (23), próximo a escola Gaelscoil Choláiste Mhuire, na Parnell Square, uma praça movimentada da região.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, o carioca explicou que estava dirigindo, quando passou próximo ao local e percebeu a movimentação atípica de um homem.

Ele desceu da motocicleta e identificou que se tratava de uma tentativa de homicídio em massa, já que o suspeito teria desferido vários golpes com uma faca contra cinco vítimas, sendo três crianças, uma professora e outro adulto.

A reação imediata de Caio foi conter a tragédia. Para isso, ele retirou o capacete de proteção e arremessou contra o homem. Neste momento, o suspeito caiu.

O Primeiro-ministro, Leo Varadkar, confirmou publicamente a prisão do indivíduo e ainda pontuou à mídia local que todas as vítimas foram encaminhadas conscientes para um hospital de Dublin.

Até o momento desta publicação, não há atualizações sobre o quadro clínico dos pacientes.

“Eu vi o cara brigando com a professora, puxando a criança. Achei que fosse uma briga normal. A professora conseguiu puxar [novamente] a criança e o cara pegou outra. Quando eu vi a faca, joguei a moto no chão. Não pensei em nada, só tirei o capacete e dei uma porrada. Consegui derrubar ele”, contou Caio.

“Está todo mundo revoltado, agora que estou mais calmo. Mas quando fui prestar depoimento, estava me tremendo todo”, relembrou.

A situação lamentável ainda segue sem justificativas, mas a polícia local sustenta não se tratar de um ato terrorista.

Em tempo

No início da noite desta quinta-feira (23), após a prisão do suspeito – também imigrante – confrontos eclodiram entre a polícia e centenas de “hooligans de extrema direita”, como foram chamados pelo chefe da polícia, com placas “Irish Lives Matter” e bandeiras irlandesas.

O trânsito na capital segue parado e inúmeros carros e ônibus estão sendo incendiados neste momento. A polícia confirmou que Dublin está em estado de alerta de “incidente grave”.

