Idoso morre após sofrer infarto enquanto dirigia em Anápolis

Um idoso, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após sofrer um infarto enquanto dirigia.

A fatalidade aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (23), no encontro da Rua Visconde de Itaúna com a General Joaquim Inácio – no Centro de Anápolis.

A vítima dirigia um Volkswagen Gol no momento do mal-estar. Assim, ele acabou perdendo o controle do carro, subindo na calçada e indo de encontro a um muro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento, mas só pôde constatar o óbito.

Junto do idoso, foram encontrados apenas o aparelho celular e uma carteira.

Mais informações a qualquer momento.