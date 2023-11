Jovem que se mudou para Manhattan mostra quanto ganha por dia e impressiona

Uma jovem espanhola que resolveu tentar a vida na cidade de Manhattan, em Nova York, viralizou na internet e deu o que falar entre os seguidores no TikTok, revelando bastidores que muita gente tem curiosidade.

Ela decidiu mostrar nas redes sociais quanto em dinheiro gasta todos os dias no trajeto de deslocamento para o trabalho.

O vídeo causou diversas reações entre as pessoas, que pontuaram falas sobre as diferenças mais notáveis com outros países.

A postagem rendeu mais de 24 mil curtidas, 440 comentários e 595 mil visualizações no Tik Tok. “É um pouco relativo, depende do que eu faço, mas vou deixar um exemplo. Meu Deus, tudo é tão caro”, comentou.

Na gravação, a usuária @Keltsearroyo começa mostrando sua rotina e já registrando o primeiro gasto. Ela começa com uma passagem só de ida de metrô que custa US$ 2,90 (R$ 14,13 aproximadamente).

Em seguida, ela conta que gasta US$ 21 (aproximadamente R$ 101,92) em um prato de macarrão de um restaurante, depois de uma longa jornada de trabalho.

Aproveitando a correria, ela faz as sobrancelhas em Nova York, gastando US$ 27 (aproximadamente R$ 131,04) e compra uma bolsa que custa cerca de US$ 21 (R$ 101,92).

Ao final do dia, Keltsea revela que gastou cerca de US$ 75,86 dólares (aproximadamente R$ 378,93), um montante que surpreendeu internautas.

Vale destacar que Manhattan é conhecida por ser um dos lugares mais caros do mundo por conta dos custos elevados de habitação, aluguel e os impostos estaduais e locais pesam no bolso do consumidor.

O salário mínimo por lá gira em média de US$ 14,20 (R$ 69,66) por hora e um aluguel médio está entre US$ 3.652 (aproximadamente R$ 18.829,82) e US$ 6.301 (aproximadamente R$ 33.438,51) por mês, dependendo da localização e tamanho do espaço, conforme informa o portal Apartments.

Confira o vídeo completo: