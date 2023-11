Treinador de vôlei preso por abusar de crianças e adolescentes em Goiás se torna réu

O treinador de vôlei Pedro Leandro Castro Pereira Araújo, de 34 anos, foi indiciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por crimes sexuais contra alunos e alunas menores de idade. A primeira de uma série de denúncias que tornou o suspeito réu foi aceita pela Justiça nesta terça-feira (21).

O trabalho de investigação está sendo conduzido pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, e o réu, que já estava sob prisão preventiva, continuará sob custódia até o julgamento.

Conforme divulgado pelo próprio MPGO, até agora foram identificadas 25 vítimas. A promotora de Justiça Carla Brant Corrêa Sebba Roriz, responsável pelo caso, optou por desmembrar as denúncias de cinco em cinco vítimas.

Nesta primeira leva, foram detalhados atos de abuso cometidos contra cinco adolescentes com idades entre 13 a 17 anos, no período entre 2018 e 2023. Dentre as vítimas, meninos e meninas, há inclusive um com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Conforme presente no documento, o MP detalha a relação íntima de confiança, amizade e aconselhamento que o réu teria construído com os alunos, aproveitando-se da figura de autoridade que tinha como professor.

A promotora Carla Brant pediu a condenação do denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e corrupção de menores.

Os atos do treinador ainda abrangem dois delitos descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente: submissão de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento e de disponibilizar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

O réu ainda é acusado da prática de crime de homofobia. O MPGO solicitou uma indenização mínima pelos danos morais sofridos pelas vítimas, com o valor tendo sido fixado em R$ 8 mil.

A Polícia Civil (PC) segue buscando e apurando outros relatos.

Em tempo

Apesar de residir em Goiânia, o professor Pedro Leandro vinha para Anápolis atuar como professor de vôlei e, ao longo de anos, teria cometido os diversos crimes aos quais foi indiciado.

De acordo com o delegado Jorge Bezerra, responsável pelo caso, o investigado seguia um método semelhante para todas as vítimas.

“Ele conquistava a confiança desses adolescentes por ser o técnico do time de vôlei. Uma vez que conquistava a confiança, passava a introduzir alguns atos invasivos na vida deles”, afirmou o delegado à reportagem.

Conforme relatado, o investigado teria chegado, inclusive, a mostrar fotos íntimas de um aluno para outro e, nos relatos mais graves, com o pretexto de massagem, ele apalpava a virilha e as nádegas das alunas. Além disso, ao dar uma carona para uma das vítimas, teria praticado sexo oral no menor.

Pedro Leandro foi preso em 15 de setembro deste ano.