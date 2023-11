Conheça a história da rua macabra de Goiânia que foi palco de três crimes chocantes

Como a décima maior cidade do Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiânia acumula milhões de histórias inacreditáveis. Porém, uma rua peculiar supera as expectativas, sendo onde três crimes horríveis aconteceram.

Um vídeo postado neste domingo (19) no Tik Tok ganhou atenção ao relembrar três casos diferentes que aconteceram no mesmo local, que se trata da ruas 227 de encontro com a 226, no setor Leste Universitário.

O primeiro crime citado ocorreu em um prédio de apartamentos, onde Mohammed d’Ali Carvalho dos Santos, de 20 anos, assassinou e esquartejou a namorada inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos.

O crime ocorreu no dia 26 de julho de 2008. O casal morava em Goiânia e, de acordo com investigações, a jovem decidiu se mudar para Londres.

Furioso com a ideia de perder a oportunidade de ter cidadania inglesa, o namorado esfaqueou Cara e jogou as partes do corpo às margens do Rio Meia Ponte, em Goiânia, e no Córrego Sozinha, entre os municípios de Leopoldo de Bulhões e Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana.

Mohammed foi condenado a cumprir 21 anos de prisão e faleceu em fevereiro de 2016, , após passar mal, na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia.

Do outro lado da rua, é possível ver o Hospital Goiânia Leste (HGL), onde uma estudante de 21 anos relatou ter sido estuprada no dia que deu entrada na unidade, durante a madrugada do dia 17 de maio de 2019.

Internada para tratamento de crises convulsivas, imagens de segurança atestam o relato de Suzy Nogueira Cavalcante que apontou Ildson Custódio Bastos, de 41 anos na época, como suspeito. Nove dias depois, no dia 26 de maio, ela veio a óbito.

Por fim, o último crime citado ocorreu em uma casa em 1986. Na época, um leão chamado Guru foi criado em uma loja de material de construção no mesmo bairro como se fosse um cachorro.

Então, no dia 13 de julho, Guru fugiu de casa e, ao chegar na Rua 227, se deparou com um porteiro que estava saindo com a mulher e a filha de dois anos, Suzana.

Ao ver o animal, a criança abriu os braços e começou a cantar “Parabéns pra Você”, o que teria perturbado o leão, que atacou a garota com um golpe fatal no pescoço. A cidade ficou em choque com o acontecimento e o animal foi levado para o Zoológico de Goiânia.

Nos comentários, diversos goianos compartilharam que não sabiam de todas as histórias e nem que elas aconteceram no mesmo local.