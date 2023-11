Muitos brasileiros têm uma forte vontade de sair do Brasil, viajar e explorar novos lugares, buscando experiências enriquecedoras.

E nesse contexto, a busca por passagens baratas é sempre uma prioridade, refletindo a necessidade de conciliar o desejo de aventura com orçamentos mais restritos.

Promoções e estratégias para economizar durante as viagens são valorizadas, permitindo que mais pessoas realizem seus sonhos de conhecer diferentes destinos.

A procura por opções mais baratas reflete a determinação em tornar as viagens acessíveis a um público mais amplo, promovendo a felicidade de um bom lugar escolhido para conhecer e ficar para história na mente.

Empenhada em sempre ajudar pessoas que estão em busca de passagens e roteiros bacanas pelo mundo, a professora e influencer digital da área de viagens, Carolina Andrade Viagens, resolveu dar uma baita ajuda para os internautas.

Carolina fez uma publicação mostrando as melhores datas para comprar passagens aéreas e pagar menos curtindo uma destino a um preço bacana.

Essas são as melhores datas para comprar passagem aérea e viajar gastando menos

Na publicação, ela explica na legenda:

“Você sabia que existem melhores datas para comprar passagens aéreas? ✈️”

“Basta buscar no Google para encontrar diversas promoções das cias aéreas e programas de fidelidade de milhas que já ocorreram em datas comemorativas nos anos anteriores. As promoções são relâmpago ⚡️e ocorrem em datas importantes como aniversários das cias, dos programas ou das capitais brasileiras.”

“No vídeo, coloquei as datas em que as principais cias que atuam no Brasil comemoram seu aniversário 🥳 Repetindo:

LATAM – 30/09

AZUL – 04/01

GOL – 15/01

Já estas a seguir são as datas dos aniversários dos programas de milhas. Anotem aí!

LATAM – 30/09

TUDO AZUL – 18/01

SMILES – 28/09

E, finalmente, estas são as datas de aniversários de algumas capitais brasileiras:

São Paulo – 25/01

Rio de Janeiro – 01/03

Brasília – 21/04

Cuiabá – 08/04

Fortaleza – 13/04

Curitiba – 29/03”

