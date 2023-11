Goiás tem quase 7 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida para famílias de até 2 salários mínimos; veja cidades

Goiás já soma um total de 6.899 unidades habitacionais que estão selecionadas na categoria Faixa 1 do Novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

A parcela é destinada para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640.

Ao todo, as residências vão contemplar 16 municípios do estado. A maior parte delas está localizada na capital, que concentra 1.600 unidades.

Já Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Jataí, Rio Verde aparecem na sequência com 768, sendo as restantes com 500 unidades cada.

Para integrar a iniciativa, foram analisados critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda, salas para biblioteca, entre outros.

Vale ressaltar que em todo país 187,5 mil novas unidades habitacionais do MCMV foram selecionadas para famílias que integram a categoria Faixa 1.

A lista de cidades que serão contempladas com as moradias está disponível no Diário Oficial da União.