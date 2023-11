Perto de Pirenópolis está escondido um paraíso ideal para quem busca calmaria

A aproximadamente 1h de carro de Pirenópolis, se encontra um verdadeiro paraíso para quem busca um momento de paz e calmaria.

Trata-se do Lago Azul, atrativo localizado em uma propriedade particular, na zona rural do município de Vila Propício.

O local é repleto de belezas naturais, com uma vegetação típica do Cerrado distribuída pela paisagem. No entanto, o maior destaque se dá justamente no chamariz que dá nome ao empreendimento.

Isso porque o Lago Azul possui uma água bem cristalina e translúcida, onde é possível ver os peixes nadando ao redor sem dificuldades.

Além disso, a propriedade oferece alguns itens para melhorar a experiência de quem visita, como boias, equipamentos de natação, churrasqueira e mesas para se sentar.

Não o bastante, o empreendimento ainda possui uma área onde os turistas podem acampar e oferece refeições e bebidas. Vale destacar que também é permitido levar de casa o que for beber e comer.

O Lago Azul fica aberto das 9h às 18h todos os dias, e quem for fazer uma visita por lá precisa pagar uma taxa de R$ 40 para passar o dia por lá (Day Use).

Já o valor para quem for acampar (Camping) é de R$ 80, tanto para crianças, quanto adultos. Apesar crianças abaixo de 07 anos estão isentos da taxação pelo Day Use e Camping.