Plot Twist: 3 filmes com finais chocantes que vão alugar um triplex na sua cabeça

Plot Twist é um acontecimento inesperado dentro de uma narrativa, geralmente utilizado para manter a atenção do público durante a exibição da obra. Mas em alguns casos, as surpresas são tão inesperadas que te deixam de queixo caído e te fazem nunca esquecer daquele filme.

Essas três produções, de diferentes gêneros, contêm histórias eletrizantes e pitadas de drama e mistério, com finais que vão te deixar em posição fetal no chão da sala.

Nestes longas, grandes acontecimentos vão te deixar incrédulo. Seja através dos enigmas, ou até mesmo o desenrolar da trama, esses filmes com certeza são para quem tem estômago forte e gostam de narrativas em que nada é o que parece. Confira.

3 filmes com finais chocantes que vão alugar um triplex na sua cabeça

Incêndios – Disponível para aluguel

Indicado ao Oscar de melhor filme em 2010, na obra, acompanhamos a história dos gêmeos Jeane e Simon, que após a morte da mãe, recebem duas cartas feitas por ela, destinadas ao pai, que eles não sabiam que estava vivo e a um irmão que nunca souberam que tinham. Os gêmeos então, embarcam para uma viagem até o Oriente Médio e descobrem o passado sombrio da mãe.

O filme tem cenas fortes de um país em guerra e cargas extremas de drama, atuações brilhantes e o com um final totalmente imprevisível que vai te deixar pensativo por alguns dias. Incêndios pode ser alugado em alguns streamings ou assistido com uma busca rápida na internet.

Um Contratempo – Disponível na Netflix

Em uma trama cheia de mistérios e investigações, acompanhamos a história de Adrian, que certo dia acordou em um quarto de hotel ao lado de sua amante morta e coberta com dinheiro. Mesmo com toda a exposição, ele recorre a bons investigadores para descobrir o que aconteceu de verdade.

Olha, o filme dura apenas 1h46, mas vai martelar na sua cabeça para sempre. Quando achar que já sacou o final, as coisas viram de ponta cabeça e tudo se torna um grande enigma. Um Contratempo está disponível na Netflix ou gratuitamente no Youtube.

Garota Exemplar – Netflix / HBO Max / Star+

Baseado no livro de mesmo título, com um elenco de peso, na narrativa somos apresentados a Amy, que desaparece no dia do seu aniversário de casamento, tornando o seu marido, Nick, o principal suspeito. Quando as aparências de um casamento perfeito começa desmoronar, Nick tenta provar sua inocência, enquanto investiga o que realmente aconteceu com sua mulher.

Você vai passar o filme inteiro sem saber em quem acreditar, são tantas reviravoltas que todos vão se tornar suspeitos e o “gran finale” vai te deixar arrepiado. Garota Exemplar é um filmão disponível nos catálogos da Netflix, HBO Max e Star+.

Agora pegue um caderninho para anotar todas as suas teorias e se surpreenda com essas histórias insanas. Bom filme.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.