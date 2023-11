Tirar o prefeito de Iporá definitivamente do cargo não será tarefa fácil

Em entrevista à Rápidas do Portal 6, a presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI), vereadora Heb Keller (Republicanos), revelou que não está vendo clima para o afastamento e cassação do mandato de Naçoitan Leite (sem partido).

No último sábado (18), o político invadiu a casa da ex-namorada e disparou vários tiros dentro da residência. Ninguém morreu, mas a tentativa de homicídio se tornou um escândalo nacional.

“Infelizmente, lá na Câmara a gente está com uma certa resistência por parte dos vereadores. Porque se não existisse tanta resistência a gente poderia fazer isso [o pedido de afastamento] por decreto, mas há uma resistência para fazer esse decreto. Os vereadores que apoiam ele acham que precisam esperar esses 15 dias. Nós somos quatro vereadores que faríamos isso imediatamente, mas como precisa da maioria, a gente não tem força suficiente”, justificou Heb Keller.

Os trabalhos da CEI podem durar longos três meses, mas a vereadora quer concluir os trabalhos o mais rápido possível.

“A gente tem até 90 dias para completar os trabalhos, mas eu não quero que chegue a 90 dias. Eu quero concluir esse trabalho o quanto antes para gente trazer uma resposta à sociedade. Está todo mundo cobrando e quero desempenhar esse papel para o qual eu fui eleita com a maior transparência e agilidade possível”, afirmou.

Conforme a vereadora, 09 dos 13 vereadores preferem aguardar o período legal de 15 dias de vacância no cargo para que a vice-prefeita, Mayza Peres (PP), possa assumir o posto.

Machismo na Câmara de Iporá também é impeditivo para que afastamento ocorra

A Câmara de Iporá conta com apenas duas vereadoras mulheres. Além de Heb Keller, a outra representante feminina na Casa é a vereadora Viviane Specian (PT). A presença majoritária de homens no parlamento também é apontada por ela como um fator importante para que o pedido de afastamento não ande dentro da casa.

“A gente sabe o quanto esse mundo político ainda é carregado de machismo. Nós mesmas, eu e a Viviane, a gente sabe o que enfrenta na Câmara em relação a isso. A violência política de gênero é real, ela existe. Isso acaba atrapalhando também”, pontuou Heb Keller.

Câmara de Anápolis realiza sessão histórica para homenagear comunidade LGBTQIAP+

A comunidade LGBTQIAP+ de Anápolis pela primeira vez teve uma sessão solene dedicada a esse segmento na Câmara Municipal.

Houve a entrega do prêmio de Direitos Humanos e Cidadania durante o evento organizado pela vereadora Seliane da SOS (MDB), em parceria com o Grupo de Diversidade LGBT de Anápolis.

Participaram e foram homenageados advogados, pastores, líderes de movimentos estudantis, políticos, ativistas, artistas, jornalistas, atletas e diversas outras categorias.

Bruno Peixoto rasga seda para Daniel Vilela durante encontro com vereadores de todo o estado

Durante o encerramento do 2º Encontro Estadual de Vereadores, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB) teceu diversos elogios ao vice-governador Daniel Vilela (MDB).

Bruno relembrou o período em que foi vereador por Goiânia ao lado de Daniel. O primeiro, à época no MDB, ficou no posto de Líder do Governo – Iris Rezende era o prefeito da capital. O vice-governador, por sua vez, era o presidente da bancada emedebista. Em 2010 ambos também foram eleitos deputados estaduais.

UniEVANGÉLICA promove evento para imunizar população e oferece diversos serviços

Neste sábado (25), a UniEVANGÉLICA realizará o programa ImunizAÇÃO, iniciativa para colocar em dia a vacinação dos moradores, em especial as crianças.

A ação será realizada no CMEI José Epaminondas Roriz, na Vila Fabril, das 08h às 12h.

Além da vacinação, o evento contará com aferição de pressão, medição de glicemia, distribuição e orientação sobre plantas medicinais, pintura facial nos pequenos e detecção de problemas dentários.

Vilmar Mariano é o entrevistado do próximo “6 perguntas para”

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (MDB) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

Ele fala sobre o trabalho dele à frente da Cidade Administrativa, os apoios e os desafios que terá para ser reeleito em 2024.

Nota 10

Para o árbitro assistente Bruno Pires, do quadro da Federação Goiana de Futebol (FGF), que foi convidado a participar do curso oferecido pela UEFA focado nos profissionais de fora da Europa.

O treinamento será ministrado no Chipre e terá duração de 03 dias. Além de Bruno Pires, Bruno Boschilia, da Federação do Paraná, foi o único outro brasileiro chamado.

Nota Zero

Para Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) de Anápolis, que alterou sem a devida publicidade o sentido da Avenida Dona Elvira, que corta importantes bairros da região Central e Norte do município.