Forte batida entre duas motos mata idoso e deixa adolescente ferida

Um acidente fatal aconteceu neste sábado (25), no Centro de Uruaçu. Ambos os condutores não possuíam habilitação, sendo que um dos envolvidos se tratava de uma menor de idade.

A adolescente, de 17 anos, pilotava uma moto Honda CB 200R, na Avenida Transbrasiliana, quando foi surpreendida por um idoso, de 74 anos, que dirigia uma Dafra Super 50.

O senhor estava no cruzamento da Rua 1º de Maio com a avenida, e, ao virar na via, colidiu com a moça. O impacto lançou os dois para longe dos veículos, deixando a menor com ferimentos e o idoso inconsciente.

A cena causou uma aglomeração de testemunhas, que ficaram lá até a chegada do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e Polícia Militar (PM).

Com a chegada das equipes, a jovem foi encaminhada ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) para receber atendimento médico. Já o senhor não resistiu e teve o óbito constatado.