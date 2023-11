6 coisas que os adolescentes faziam antes de só ficarem no celular

Os adolescentes do início dos anos 2000 pegaram duas épocas da história: uma era marcada por zero tecnologia e a outra com o início dos celulares e computadores como conhecemos hoje.

Podemos dizer com muita certeza que esses “sobreviventes” conseguiram ver de perto como a sociedade foi se alienando aos poucos com a chegada dos smartphones.

Aliás, o período em que os celulares, como conhecemos hoje, não existiram parece ser uma realidade distante da atual, que não temos ideia de que foi menos de 20 anos atrás.

Bom, a questão é: o que essa galera fazia quando não tinha TikTok, Instagram ou Twitter pra navegar?

6 coisas que os adolescentes faziam antes de só ficar no celular:

1. Ir à locadora de DVD

Começando nossa lista, acredite se quiser, mas antigamente para você assistir a um filme havia apenas duas opções, ou ir ao cinema, ou assistir por meio de DVD.

Bom, e se tratando desse último, para quem não tinha todos os discos em casa, só restava ir a uma locadora, alugar aquele filme favorito para assistir.

2. Escrever em um diário

Hoje em dia isso pode parecer bizarro, afinal poucas pessoas dispõem de tempo para escrever um diário.

Mas antigamente isso era quase um ritual entre os adolescentes, principalmente as meninas. No pequeno caderno, elas descreviam como tinha sido o seu dia, desejos, emoções e tudo mais que permeiam a vida delas.

3. Ler revistas de fofoca

Saiba que as milhares de páginas de fofoca que existem hoje em dia não surgiram por acaso.

A realidade é que elas são herança das boas e velhas revistas de fofocas que existiam antigamente, nutriam os bate-papo entre os adolescentes e traziam muito entretenimento!

4. Fazer karaokê com os amigos

Fazer karaokê com os amigos hoje em dia é um momento muito especial, né? E normalmente acontece em algum bar temático.

Pois bem, anos atrás era muito comum haver aparelhos para essa brincadeira na casa das pessoas, sendo um verdadeiro programa entre os adolescentes.

5. Trocar figurinha

Raramente encontramos crianças e adolescentes trocando figurinha hoje em dia. Antigamente, porém, isso era muito comum!

Aliás, era muito típico os jovens colecionarem coisas, como cartões, moedas, selos, brindes de marcas e assim por diante.

6. Assistir clipes pela MTV

Por fim, acredite se quiser, mas um dos maiores entretenimentos dos jovens antigamente era assistir clipes pela MTV.

Pela televisão era uma das formas mais práticas que eles encontravam de ver o clipe daquela música favorita.

O único problema é que tinha que esperar o momento certo que iria passar e torcer para ser aquela música e artista desejado.

