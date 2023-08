Alguns adolescentes não entenderiam isso hoje em dia, mas quem nasceu antes dos anos 2000 vai saber bem do que estamos falando: o tempo voa!

E quando falamos nisso, nos referimos aos produtos únicos que existem na década de 1990 e que marcaram uma geração.

Por isso, prepare os lencinhos e a saudade, e embarque conosco nesse túnel do tempo!

6 coisas que apenas quem nasceu antes dos anos 2000 vai saber o que é:

1. Geloucos

Começando nossa lista, aqui estão os queridos (e concorridos) geloucos, posteriormente chamados de Gelo-Cósmicos.

O que acontece é que a Coca-Cola lançou esse brinde e todo mundo queria para colecionar.

2. Enfeites de teto que brilham no escuro

Quem é que não possuía esses enfeites de teto no quarto no final do século passado, né?

Existiam em várias formas, mas as mais comuns eram as de estrelas, lua, planeta e afins. Sem dúvidas, eles traziam magia para qualquer criança!

3. Tamagotchi

Hoje em dia existem infinitas possibilidades para jogar videogame, não é mesmo?

A questão é que na década de 1990, a febre era ter um tamagotchi. Quem lembra? Tratava-se de um bichinho de estimação, em que devíamos cuidar dele.

4. Frutilly da Kibon

Esse picolé, era o picolé, não é mesmo?

O Frutilly da Kibon, além de ter sabores incríveis, como aquele que explodia na garganta, ele ainda tinha palinhos diferenciados e os promocionais, que davam direito a outro refresco. Fala sério! Era bom demais!

5. Ioiô das marcas de refrigerante

Ninguém explica a quantidade de brindes que as marcas de refri davam antigamente, né?

Bom, teve uma época que o negócio do momento era ioiô. Bom e nesse caso, todo mundo queria comprar a bebida apenas para ter o brinquedo.

6. Pirulito Push Pop

Por fim, não tem como não falarmos do pirulito Push Pop, que tinha até aquela música que ficava na nossa cabeça: “push push pop, push é gostoso”.

