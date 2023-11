Criança é atropelada por veículo em alta velocidade durante brincadeira em Anápolis

O final da tarde deste domingo (26), que corria tranquilamente para uma família de Anápolis, se tornou um verdadeiro desespero.

Isso porque uma criança, de 11 anos, brincava de bicicleta quando foi atropelada por um veículo que estaria em alta velocidade pelo bairro Jardim Progresso.

Informações levantadas por policiais militares, que já acompanham o caso, dão conta de que o motorista teria fugido sem prestar socorro. Ele, porém, não seria desconhecido dos parentes do garoto atingido.

Imagem feita no local mostra o menor caído no chão, acolhido pelo pai, enquanto outros populares usam um lençol para protegê-los do sol.

Por conta da gravidade do atropelamento, a criança precisou ser atendida por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ele foi encaminhado de imediato para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) para receber acompanhamento médico.

Mais informações a qualquer momento.