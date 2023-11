Empresa especializada em atendimento abre quase 70 vagas para Goiânia

Especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, a BrasilCenter anunciou a abertura de mais de 60 vagas para atuação em Goiânia.

Ao todo, são 69 oportunidades voltadas para as áreas de Consultores de Vendas, que serão responsáveis por prospectar clientes em condomínios e realizar ações de relacionamento com moradores para oferecer produtos e serviços de telecomunicações, e Operadores de Call Center.

Para participar, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e devem ter o Ensino Médio completo. Para mais, é um diferencial ter experiência na área de atuação.

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar o currículo por meio do site da companhia, selecionando o cargo desejado.

Vale ressaltar que as primeiras etapas irão ocorrer de forma remota e as oportunidades também são voltadas para pessoas com deficiência (PCD).

Os selecionados irão receber diversos benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros.

Algumas das vagas de Call Center ainda permitem que os funcionários trabalhem em sistema home office, contando com ajuda de custo, mobiliário e computador.