6 atitudes que são inteligentes e podem trazer pessoas para perto de você

Talvez você não saiba, mas existem atitudes que são determinantes para classificar como são as pessoas inteligentes, são elas, aliás, que atraem amigos queridos para perto.

O que acontece é que, segundo a ciência, há alguns comportamentos que classificam essas pessoas de QI mais alto do que dos outros.

Afinal, os ignorantes não conseguem sustentar por muito tempo uma certa benevolência e sabedoria, aliando-os para trazer pessoas de bem para perto.

Bom, mas uma estratégia para fugir desse padrão é saber quais são essas atitudes dos mais inteligentes e tentar ingressá-las na sua vida também!

6 atitudes que são inteligentes podem trazer pessoas para perto de você:

1. Ter a mente aberta

Um dos maiores comportamentos das pessoas de alta capacidade cognitiva é ter a mente aberta.

Podemos, inclusive, chamar isso de hábito, afinal, é o que permite essas pessoas terem acesso a novos conhecimentos e atrair pessoas diferentes para próximo.

2. Estar aberto para conhecer coisas novas

Dialogando com o tópico anterior, essas pessoas também usam sua sabedoria para sempre estarem abertos a coisas novas, como experiências, informações e culturas.

Esse jeito de levar a vida às permite terem por perto uma diversidade de amigos, além de agradá-los também.

3. Saber ouvir o outro

Os mais ignorantes sentem uma dificuldade tremenda em ouvir o que o outro tem a dizer, isso porque eles acham que são os donos da razão.

Os inteligentes, no entanto, entendem que saber articular bem em uma conversa, ouvindo o que todos têm a dizer, os permitem estreitar laços e formar relacionamentos sinceros.

4. Ensinar com paciência

Muito mais do que só ser inteligente, ter a capacidade de saber ensinar é algo que poucas pessoas possuem.

Esse “dom” acaba sendo um artifício para atrair pessoas para perto desses inteligentes.

5. Não seguir padrões

Estar longe dos padrões da sociedade é algo que os inteligentes entendem por natureza.

Esse lance de sempre vestir o que todo mundo usa, ouvir as músicas das trends e seguir as métricas das redes sociais não combinam com essas pessoas.

E nadar contra a correnteza atrai outras pessoas, fascinadas por essa quebra de padrões.

6. Sempre levar a sinceridade consigo

Por fim, as pessoas inteligentes acham muito importante estabelecer a sinceridade e honestidade em primeiro lugar em todos os âmbitos da sua vida.

Logo, esse comportamento genuíno acaba atraindo pessoas para perto deles e estabelecendo verdadeiras conexões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!