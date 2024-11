Conheça o país que tem uma das menores jornadas de trabalho do mundo e os brasileiros que estão lá não querem voltar

Segundo relatório, produtividade e a prestação de serviços permaneceram iguais ou melhoraram na maioria dos locais que reduziram a jornada de trabalho

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2024

Reykjavik, capital da Inslândia. (Imagem: Ilustração/Monica Oprea/Pexels)

Considerado um dos países que tem uma das menores jornadas de trabalho do mundo, a Islândia vem atraindo brasileiros de todos os cantos que ressaltam não quererem voltar ao local pelo número reduzido de horas trabalhadas.

Esse é o caso de Pietro Pirani que atua em uma agência de publicidade e seu trabalho começa em torno das 09h30. Já por volta das 16h30, a jornada do brasileiro, que já vive no país europeu há 2 anos, já chega ao fim.

“No Brasil, eu via a vida passando durante a semana e, no fim de semana, tinha que escolher entre descansar ou fazer alguma coisa. Aqui, a gente consegue fazer coisas mesmo durante a semana, depois do trabalho. Eu parei de só ver a vida passar”, disse em entrevista ao G1.

No local, o objetivo é que os moradores atuem em um regime de, no máximo, 36 horas semanais. O programa passou a ser implementado no país em 2015, após um experimento de redução da jornada de trabalho, sem diminuição de salário, com funcionários da Islândia e da Câmara Municipal da capital Reykjavik.

Para se ter uma ideia, o experimento foi considerado um sucesso, conforme o estudo publicado em 2021 pelo instituto The Autonomy, do Reino Unido. Segundo o relatório, a produtividade e a prestação de serviços na Islândia permaneceram iguais ou melhoraram na maioria dos locais que reduziram a jornada de trabalho.

Enquanto ao bem estar dos funcionários, o aumento foi significante, com menos estresse e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“O programa, então, serviu de trampolim para que vários sindicatos, inclusive no setor privado, conquistassem o direito à jornada reduzida para aproximadamente 86% dos trabalhadores da Islândia”, diz o estudo.

