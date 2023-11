Bombeiros são acionados para salvar motorista após capotamento em Anápolis

No começo da noite desta segunda-feira (27), os moradores do Residencial Leblon foram surpreendidos pelo capotamento de um carro.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso aconteceu por volta das 19h. O veículo teria perdido o controle e colidiu com um outro automóvel parado.

Na sequência, ele ainda se chocou contra um muro e uma árvore, antes de parar na calçada, tombado de lado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e fez o resgate da vítima, um homem com aproximadamente 40 anos de idade, já que ele se encontrava em local de difícil acesso.

Isso porque, além da posição em que o carro estava, a árvore tombou por cima do veículo.

Para retirar a vítima, foi necessário aparar os galhos da vegetação, que também estavam interditando parcialmente a rua.

O homem foi atendido consciente, mas com sangramentos no rosto e no braço direito. Ele recebeu os primeiros socorros de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).