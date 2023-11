Engavetamento envolvendo três carros deixa trânsito parcialmente parado na Brasil Norte

Um engavetamento, envolvendo pelo menos três carros, deixou o trânsito na Avenida Brasil Norte parcialmente parado. A situação ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (27), no sentido Recanto do Sol, e chama atenção pelo estado em que ficaram os carros.

Um Chevrolt Corsa de cor vinho foi atingido na traseira por uma Fiat Strada branca que, em seguida, ficou engavetada por um Volkswagen Golf prata. Com o impacto, a traseira da pick up acabou parando sobre o capô do Golf.

O acidente ocorreu pouco antes da drogaria Leomed 24h, em frente ao ponto de ônibus no canteiro central da avenida.

Apesar do estado dos veículos, não há informações dos condutores.

Apesar de ter causado certa lentidão, em especial pelo horário de pico, a via continua circulando novamente pela faixa da direita, que não foi afetada.

Mais informações a qualquer momento.