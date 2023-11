Humorista francês visita Goiânia e viraliza com brincadeiras sobre costumes da capital

O influencer francês Paul Cabbanes, famoso nas redes sociais por evidenciar as diferenças entre o país europeu e o Brasil, viralizou recentemente ao contar o que mais o chocou ao visitar Goiânia.

Na publicação, que já conta com quase 1 milhão de curtidas, o humorista já começa questionando a relação do goianiense com o Sol, como algo que já “buga” a mente dele.

“Em qualquer lugar do Brasil, as pessoas fogem do Sol. Em Goiânia, é exatamente o contrário. As pessoas tomam ainda mais café e ainda fazem homenagem, é só ver o nome dos bairros: Sol Nascente, Morada do Sol, Pôr do Sol e ainda tem a Marginal Botafogo”, brincou.

Em seguida, também fez graça da sigla do aeroporto da capital, GYN, questionando justamente a origem da letra “y”, uma vez que nenhum substantivo comum no português começa com a consoante.

Por último, o terceiro ponto de interesse foi a nomenclatura de diversas ruas pela cidade, que tem como nome apenas números.

“Por exemplo, rua 23. Ou seja, alguém pode morar na rua 23, 23; mas não para por aqui. A rua T36 é seguida da rua T37. Segue T38? Não, T4”, brincou.

Nos comentários, alguns usuários aproveitaram para elucidar alguns dos questionamentos do humorista, enquanto outros não viram alternativa a não ser gargalhar e rir das observações feitas por Paul.

Com relação ao nome do aeroporto, um internauta explicou que a sigla GYN se deve ao fato de vir da palavra Goyania, com Y, que era como a cidade era conhecida antigamente.