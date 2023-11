Obras para desafogar trânsito na Avenida Universitária estão em fase final; veja o que deve mudar

Ao longo da Avenida Universitária, uma das principais vias da região Norte de Anápolis, mudanças estão em andamento para facilitar o acesso ao Anashopping, de modo que o fluxo crescente da Faculdade Anhanguera não interfira no trânsito.

Nas duas entradas, superior e inferior, foram expandidas as trincheiras de acesso, utilizando parte do canteiro. Um retorno também foi colocado na parte central, quase na altura da faixa de pedestres que cruza a via.

As obras estão avançadas e devem mudar a realidade do trânsito anapolino muito em breve.

A expectativa é que as adaptações resultem em uma redução do fluxo, que cresce nos horários de pico pela junção dos veículos na região da UniEVANGÉLICA e da saída para o trevo do Recanto do Sol.

Apesar de já ocorrerem aulas na nova unidade da Anhanguera, agora as obras indicam um final definitivo da transferência de local da faculdade, que até 2022 funcionava na parte mais baixa da Avenida Universitária – prédio que agora encontra-se desocupado.

Em entrevista ao Portal 6 no primeiro semestre deste ano, o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Igor Lino, revelou que essas alterações fazem parte das exigências do Relatório de Impacto de Trânsito (RIT), necessárias para que a instituição de ensino funcione regularmente.

“Aquele empreendimento [onde fica a Anhanguera] ainda está em construção e, para que ele consiga o Habite-se, será necessário o cumprimento de algumas medidas mitigadoras estabelecidas no Relatório de Impacto de Trânsito (RIT). Portanto, o final das obras deverá trazer mudanças na logística de acesso ao local e, consequentemente, aliviar o trânsito”, revelou.