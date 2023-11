Afinal, onde está Cacai Toledo?

Após informar que Cacai Toledo está no Canadá, a defesa não soube dizer o atual paradeiro dele. Ao O Popular, a Polícia Federal (PF) revelou que não há nenhum registro da saída dele do país.

A Rápidas entrou em contato com a defesa que se limitou a responder que “aguarda revogação da prisão para retornar e poder contribuir com a investigação, já que ele nunca foi chamado a ser ouvido”.

Por outro lado, o pai de Fábio Escobar, José Escobar disse à Rápidas que recebeu parcialmente com satisfação a notícia do indiciamento do empresário que é ex-presidente do DEM de Anápolis – atual União Brasil (UB).

José Escobar disse que o indiciamento de Cacai é importante, por ter sido apontado como o mentor intelectual, mas que falta a prisão de mais pessoas que estão envolvidas com o crime. Parte da insatisfação é que, segundo ele, ficaram perguntas sem respostas no inquérito que foi encerrado.

Ele também elogiou o trabalho da Polícia Científica e do setor de inteligência da Polícia Civil, dizendo que atuaram com “brilhantismo” na parte que cabia a eles para a elucidação do caso.

José Escobar diz que pazes entre Cacai e Fábio Escobar era mentirosa

Recentemente Cacai Toledo divulgou uma carta onde dizia ter feito as pazes com Fábio Escobar. No entanto, à Rápidas, José Escobar rebateu a afirmação e disse que nunca houve esse episódio na conturbada relação entre Cacai e o filho.

Jânio Darrot joga balde de água fria em Bruno Peixoto

Pré-candidato à prefeitura de Goiânia, Jânio Darrot (MDB) confirmou que será o nome da base do governador Ronaldo Caiado (UB) para disputar o Paço Municipal em 2024.

A declaração foi dada ao jornalista Jackson Abrão, do O Popular. O ex-prefeito de Trindade afirmou que foi informado por Daniel Vilela (MDB) de que teria sido o escolhido de Caiado e que em breve será informado pelo governador.

O anúncio joga um balde de água fria no presidente da Alego, deputado estadual Bruno Peixoto (UB), que sonhava com a disputa municipal. Nos últimos dias ele estava tentando fortalecer o próprio nome na base e dentro do MDB em agendas com o presidente estadual do partido, Daniel Vilela e o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.

Professor Alcides está isolado politicamente em Aparecida

Após André Fortaleza (MDB) declarar apoio a campanha do prefeito Vilmar Mariano (MDB), Professor Alcides (PL) parece não contar com o apoio de nenhuma figura política de peso em Aparecida de Goiânia. Além do presidente da Câmara de Vereadores, Gustavo Mendanha (a caminho do MDB) e o deputado estadual Veter Martins (Patriota) estão juntos com o chefe do Executivo.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que Alcides terá que buscar apoios fora da cidade, como os do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual Fred Rodrigues (DC), o deputado federal e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Gustavo Gayer (PL) e o senador Wilder Morais (PL). Em comum o fato de todos eles não possuírem fortes ligações com Aparecida.

Sumiço de Dominguinhos da Câmara e das redes sociais gera questionamentos

Presidente da Câmara de Anápolis, Dominguinhos (PV) está “sumido” desde a última semana. Ele participou apenas da sessão ordinária da última segunda-feira (20) e não foi mais visto. As outras duas, na terça-feira (21) e quarta-feira (22), foram presididas pelo vice Jakson Charles (PSB).

Nas redes sociais também é possível ver que Dominguinhos compartilha apenas registros de terceiros, sem aparecer em nenhum deles. Pessoas disseram à Rápidas que ele está com a família em ‘mini férias’.

Tarifa social da água é lançada em Senador Canedo

Foi lançada nesta segunda-feira (27) a tarifa social da água em Senador Canedo, município da Região Metropolitana de Goiânia.

Serão contempladas famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário mínimo por pessoa e portadores de doenças graves que utilizem o serviço de água da cidade.

O desconto varia de 20% a 50% e o consumidor deve comparecer a um posto de atendimento da Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) com RG, CPF e conta de água.

Nota 10

Para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) que está entre os 15 finalistas do “Prêmio CriAção SUS”, que tem como objetivo reconhecer práticas implantadas nas instituições do SUS de todo o país.

O Hugol concorre pelo uso de “checagem beira-leito” que tem por objetivo diminuir os erros transfusionais e é realizada pelo banco de sangue da unidade.

Nota Zero

Para Equatorial. A concessionária de energia de Goiás não consegue passar um dia sequer ilesa das reclamações nas redes sociais pelas constantes quedas de energia em todo o estado.

A impressão é de que a paciência da população está cada vez mais curta com a empresa.