Idosa que teve o nariz lacerado por pitbull em Anápolis segue internada no HEANA

O estado de saúde da idosa, de 76 anos, atacada por um pitbull em Anápolis, foi definido como estável e ela encontra-se consciente. Detalhes da situação estética ainda não foram revelados.

A informação foi apurada pelo Portal 6 junto ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde ela está internada desde segunda-feira (27).

A vítima chegou à unidade orientada, apesar de apresentar um corte contuso na face e laceração no nariz. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela não corria maiores riscos.

O cão seria da neta da senhora, e a teria atacado quando ela estava colocando comida, avançando no rosto da idosa. O caso aconteceu no Bairro Jardim Paraíso, na região Sudoeste do município.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi deslocada ao local e a encaminhou até o Hospital, onde a vítima foi amparada e recebeu cuidados especializados.