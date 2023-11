Marinha do Brasil abre 2 processos seletivos com vagas para Goiás e Brasília

Interessados devem ser maiores de 18 anos, ter concluído ou estar terminando o ensino superior e serem menores de 41 anos

Gabriella Pinheiro - 28 de novembro de 2023

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN), abriu as inscrições para dois novos processos seletivos com vagas para Goiás e para o Distrito Federal (DF).

São 36 oportunidades disponíveis para cargos voltados ao Serviço Militar Voluntário temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM3).

As inscrições podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio do site da Marinha até o dia 07 de dezembro. A taxa é de R$ 140.

As vagas são para as áreas de saúde, técnica, engenharia, técnica-magistério e apoio à saúde. Em Goiás, as oportunidades são para os cargos em odontologia e pedagogia, ambos com atuação em Goiânia.

Entre os requisitos para participação no certame, estão: ser brasileiro, ter mais de 18 anos e ter concluído, estar na fase de conclusão do ensino superior e ter menos de 41 anos.

O processo seletivo acontecerá em seis etapas, sendo elas: prova objetiva, verificação de dados biográficos e verificação documental, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos e designação à incorporação.

O prazo de validade para a prestação do serviço militar voluntário é por um período mínimo de 12 meses, podendo ser prorrogado por no máximo até 96 meses.

Mais informações estão disponíveis no edital.