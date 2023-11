Mulher anuncia PlayStation 5 por R$ 1 mil e o motivo da venda impressiona

Um anúncio de venda de um videogame em um grupo de condomínio deu o que falar e causou muitas risadas dos seguidores nas redes sociais.

O perfil no Instagram @zero3games publicou a história de uma mulher que estava vendendo um console do PlayStation 5 a um preço muito abaixo do praticado no mercado.

Um vizinho, que trabalha com reparos de eletrônicos e tinha conhecimento sobre o assunto, resolveu então comprar o item anunciado, perguntou o motivo do valor tão baixo e a surpresa acontece.

A mulher contou que o marido a traiu e, então, decidiu se vingar, vendendo as coisas que ele gosta por um preço bem pequeno e mandar ele ir embora de casa.

Confira o diálogo:

-Comprador – “Bom dia, tudo bom? Vi que você postou no grupo do condomínio, está vendendo por R$ 1.000 mesmo? Qual é o defeito?”

– Vendedora – “Bom dia. Até onde sei, não tem defeito nenhum. Meu marido joga nisso todo dia.”

– Comprador – “Tem certeza? O valor está muito abaixo do mercado. Geralmente o pessoal vende abaixo quando tem defeito. Trabalho em assistência técnica, se for defeito consigo arrumar para você por um valor bem em conta. Então se for defeito, já me fala que eu dou um jeito.”

– Vendedora – “O defeito é o dono mesmo. Ele me traiu. Aí estou vendendo só para me vingar.”

– “figurinha de espanto”

– Comprador – “Que coisa, não? Fora o vídeogame, tem mais alguma coisa para negociar? Eu te ajudo a se vingar!”

– Vendedora – “Tem uns 12 jogos no CD original. Faço todos por R$ 100. Um headset por 30 e cadeira gamer daquelas que inclina por 50”

– Comprador – “Figurinha de Espanto!”

– Comprador – “Isso não vai dar ruim não? Tipo ele vir dizer que eu roubei?”

– Vendedora – “Não, te dou todas as notas, tenho guardadas aqui. Se quiser pode vir buscar aqui no apto 172 depois das 10h. Quando ele chegar, já quero deixar a surpresa pronta.”

– Comprador – “kkkkkkkk Ok Vou ir aí daqui a pouco e já levo a grana… só me faz um favor?”

– Vendedora – “qual?”

– Comprador – “Nunca faça amizade com minha esposa”

Confira o vídeo completo: