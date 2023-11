Senac e Sesc estão com vagas abertas para Goiânia, Anápolis e outras duas cidades

O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão com vagas de emprego abertas para diversas áreas em Goiás.

As oportunidades são destinadas para as cidades de Goiânia, Jataí, Ceres e Anápolis e são para início imediato e formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever de forma online por meio dos respectivos sites do Sesc e do Senac. O prazo para inscrição pode variar, a depender do cargo.

Há oportunidades para as funções de artífice de manutenção, animador sociocultural, instrutor de educação profissional, profissional técnico nível médio C – administrativo e técnico nível superior D – Comunicação.

Ambas instituições oferecem benefícios como plano de saúde, auxílio-alimentação, descontos em atividades físicas e serviço, vale-transporte e assistência funeral familiar.

Os selecionados no processo seletivo terão uma remuneração salarial de até R$ 4,6 mil. A carga horária varia dependendo da função escolhida.