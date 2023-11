Última chance de garantir presença no show de Fábio Júnior em Goiânia

Há opções de entrada solidária e reserva de mesas para os interessados

Davi Galvão - 28 de novembro de 2023

Fábio Júnior fará show em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Ainda estão disponíveis os ingressos para o show do cantor Fábio Júnior, que se apresentará em Goiânia, no palco da Arena Multiplace.

Autor de grandes sucessos como “Alma Gêmea”, “Pai” e “Caça e Caçador”, o artista retorna à capital goiana prometendo uma noite especial.

No entanto, para quem deseja comparecer, é melhor correr, pois o espetáculo está previsto já para esta sexta-feira (1º), com a abertura dos portões às 19h30.

O ingresso do evento está saindo no valor de R$ 160, com as opções de meia entrada e entrada solidária, por R$ 80.

Os interessados podem realizar a compra do bilhete através do site da Brasil Ticket, havendo também a disponibilidade da reserva de mesas.