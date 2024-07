Conheça as maravilhas de cachoeira para prática de nudismo na Chapada dos Veadeiros

Custo de entrada é R$ 50 por pessoa, além da taxa de Conservação Ambiental (TCA), que é de R$ 20 por semana

Samuel Leão - 12 de julho de 2024

Cachoeira do Banho Pelado, na Chapada dos Veadeiros. (Foto:mariavitoria2871)

Entre os diversos atrativos disponíveis na Chapada dos Veadeiros, uma cachoeira oferta a experiência de integração com a natureza “como viemos ao mundo”. Se trata da Cachoeira do Banho Pelado, cujo nome já entrega o diferencial presente.

A cerca de 35 km de Alto Paraíso, uma das principais cidades para a hospedagem de turistas que visitam a região, a atração fica situada no Complexo Macaquinhos, local que conta com 10 cachoeiras e uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

Todos os dias, das 08h as 14h, o espaço disponibiliza uma queda d’água apenas para adeptos do nudismo, com uma trilha de acesso de 6 km, ida e volta. No entanto, essa distância é para aqueles que estejam com um carro 4×4, caso contrário, o percurso aumenta 2 km para ir e voltar.

O custo de entrada é R$ 50 por pessoa, sem contar, é claro, com a nova Taxa de Conservação Ambiental (TCA), que é de R$ 20 por semana para os turistas que buscam as cidades que integram a Chapada dos Veadeiros.

Na Cachoeira do Banho Pelado, o visitante tem a liberdade de se despir, compartilhando momentos de liberdade com os parceiros de trilha ou com outros turistas que estejam na área.

O complexo ainda conta com casas em pedra, próximas das cachoeiras, disponíveis para locação, e leva o nome de Macaquinhos justamente pela comunidade desses animais que lá habita. Outros animais também comuns nas trilhas são as antas.

Vídeo por @carolmeloturnachapada