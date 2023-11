Consulte se você tem dinheiro esquecido para receber; milhares ainda não resgataram

Em questão de minutos, você poderá saber se receberá uma quantia esquecida na instituição financeira

Gabriella Pinheiro - 29 de novembro de 2023

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Quer saber se você tem dinheiro esquecido para receber? Bom, é preciso ter cuidado. Isso porque o Banco Central emitiu um alerta contra um falso aplicativo compartilhado nas redes sociais que promete a verificação do dinheiro esquecido por milhares de brasileiros que ainda não resgataram no Sistema de Valores a Receber (SVR).

O anúncio orienta para que as possíveis vítimas instalem o aplicativo para ver as quantias disponíveis a serem recebidas, além de um vídeo que é acompanhado de um vídeo de uma reportagem de televisão.

Na realidade, a gravação consiste em uma exibição de um trecho de uma matéria com imagens de uma pessoa mexendo no celular. No entanto, na reportagem original e completa, é mostra que o único canal oficial de consulta para saber se você tem dinheiro esquecido é a página do Banco Central.

De acordo com a Agência Brasil, o aplicativo falso foi retirado do ar pelo Google Play Store. A instituição financeira informa que a plataforma não existe e que o próprio órgão não envia nenhum e-mail ou link para os clientes que possuem valores a receber.

“Ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Além disso, o cidadão não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores”, informou.

Além disso, o banco também afirmou que as pessoas que foram vítimas do golpe devem procurar uma delegacia da polícia para registrar uma denúncia formalmente.

A orientação é que os cidadãos busquem o banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar o golpe e solicitar com para que o estorno do valor seja realizado.

Para solicitar se você tem valores a receber, é necessário consultar a página da instituição, clicar o “Consulte valores a receber”, depois preencher o campo com os dados, clicar em consultar e, posteriormente, selecionar o “Acessar o SVR”.

Assim, o Sistema de Valores a Receber vai te informar uma data, que será o período em que você poderá consultar os valores e informar os dados para a realização de uma transferência.