Desembargadora aposentada morre nesta quarta (29); sepultamento acontece em Anápolis

"Juraci Costa sempre se destacou por sua gentileza, educação e por ser uma magistrada de profundo conhecimento jurídico", destacou presidente do TJGO

Davi Galvão - 29 de novembro de 2023

Desembargadora morreu nesta quarta-feira (29). (Foto: Reprodução)

Morreu nesta quarta-feira (29), a desembargadora aposentada Juraci Costa. O óbito foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A causa da morte não foi divulgada.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Carlos França, lamentou a morte da colega e destacou a importante contribuição prestada por ela ao Poder Judiciário do estado

“A desembargadora Juraci Costa sempre se destacou por sua gentileza, educação e por ser uma magistrada de profundo conhecimento jurídico. Ela foi uma grande juíza de primeiro grau e construiu uma história admirável como desembargadora do TJGO. Sua partida deixa uma grande tristeza para todos nós. Nossos sinceros sentimentos à família e amigos”, garantiu.

Juraci Costa subiu ao cargo de desembargadora no TJGO em 2004, onde integrou a 1ª Câmara Criminal.

Desde então, a magistrada atuou em diversas comarcas de Goiás e do Tocantins, incluindo Estrela do Norte, Bela Vista de Goiás, Corumbá de Goiás, Ceres, Piracanjuba, Santa Cruz de Goiás, Pirenópolis, Rialma, Goiânia, Gurupi (TO) e Peixe (TO).

O velório foi realizado Funerária Primavera Pax, em Anápolis, com o sepultamento tendo sido realizado também na cidade, às 15h, no Cemitério São Miguel.