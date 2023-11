Goiás tem maior aumento no preço da energia elétrica dos últimos dois anos

Ao todo, 3,3 milhões de unidades consumidores do estado foram atingidas pela elevação

Gabriella Pinheiro - 29 de novembro de 2023

(Foto: Divulgação/ Equatorial)

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativos ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), mostram que a energia elétrica em Goiás teve a maior alta nos últimos dois anos durante o mês de novembro.

Segundo o levantamento, ao longo do período, a eletricidade chegou a ficar 7,41% mais cara para os consumidores residenciais. Ao todo, 3,3 milhões de unidades consumidoras de Goiás foram atingidas pela elevação.

Ainda, no dia 22 de outubro, a Equatorial realizou um reajuste tarifário, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que representou um aumento de 6,49% para as residências.

Para os clientes de zonas rurais, do comércio, serviço e iluminação pública, a alteração no valor foi de 7,08%, enquanto para quem usa alta tensão – no caso de indústrias e empresas de médio e pequeno porte – houve uma redução de 5,3%.

Segundo a Aneel, os reajustes ocorreram em decorrência dos custos com atividades, como distribuição de energia, transporte da energia elétrica e os encargos setoriais.

O acréscimo foi aprovado após uma discussão que ocorreu por meio de uma consulta pública e contou com sessão presencial em Goiânia, além de contribuições por e-mail entre 26 de julho e 1º de setembro de 2023.