Iluminação com problema na BR-153 vira pesadelo para os motoristas de Anápolis

Luzes piscando incessantemente estão causando cegueira momentânea nos condutores que passam por lá

Samuel Leão - 29 de novembro de 2023

BR-153 é filmada com luzes piscando, no perímetro urbano de Anápolis. (Foto: Gui_ilherme)

Uma cena, registrada em vídeo por um motorista, assustou condutores que trafegavam pela BR-153, dentro do perímetro urbano de Anápolis – entre os bairros Recanto do Sol e Setor Bougainville.

Isso porque a iluminação da via estava com problemas e piscava incessantemente, criando um cenário muito perigoso para os motoristas que por ali passavam.

Ao Portal 6, o fotógrafo e filmmaker Guilherme Martins, de 22 anos, contou que voltava para casa de moto, acompanhado da namorada, quando passou pelo trecho com defeito.

“Eu voltava com a minha namorada de madrugada, estava chovendo e eu realmente fiquei com muito medo, andei bem devagar temendo que algo aparecesse na nossa frente, no meio da rua, ou de não estar vendo algum carro, já que não conseguia enxergar. A iluminação piscando estava muito pior do que se estivesse desligada”, relatou.

Segundo o jovem, os flashes constantes de luz causavam uma cegueira momentânea, de modo que os olhos demoravam para se adaptar à mudança brusca.

“Realmente foi um susto, acaba que fiquei indignado, a gente está pagando tão caro no pedágio a e essas situações perigosas ainda acontecem. O sentimento que fica é de abandono, deixando as necessidades dos anapolinos de lado”, desabafou.

O “aperto” de Guilherme no trânsito aconteceu no domingo (26), porém, a situação ainda não tinha sido resolvida até o início da noite desta terça-feira (28).

Diante desse cenário, o Portal 6 solicitou um posicionamento relativo à Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo trecho em questão.

Em nota, a empresa afirmou que o problema foi, de fato, identificado e que seguia trabalhando para normalizar a iluminação do local.

Confira a nota na íntegra:

“A Ecovias do Araguaia, concessionária do Grupo EcoRodovias, informa que identificou instabilidades no sistema de iluminação no trecho urbano da BR-153, em Anápolis (GO).

Neste momento, equipes atuam para determinar as causas dessa intercorrência e trabalham para restabelecer, o quanto antes, o sistema de iluminação noturna no local”.