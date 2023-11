O truque para desencardir meias brancas sem precisar esfregar

Essa tática vai ser o fim dos seus problemas e daquelas terríveis manchas acumuladas com o tempo

Anna Júlia Steckelberg - 29 de novembro de 2023

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Sabemos que desencardir meias brancas pode ser um verdadeiro terror, porque a sujeira fica impregnada muito facilmente nessas pequenas peças de roupas.

Bom, nessas horas sempre recorremos às promessas milagrosas que encontramos nas prateleiras dos supermercados, mas que não passam de produtos químicos que só querem roubar nosso dinheiro.

É por isso que hoje fomos atrás da fórmula para acabar de vez com esse problema!

Essa é a melhor tática para desencardir meias brancas:

Em um vídeo no Instagram, que já atingiu mais de 500 mil visualizações, Isadora Carolina ensina como tirar as manchas escuras das meias, que se acumulam com o passar do tempo.

A técnica envolve fazer um procedimento antes de colocar na máquina de lavar.

Para isso, coloque as peças das meias em uma bacia ou balde e cubra-as com água fervente.

Agora adicione bicarbonato de sódio, cerca de uma colher de sopa, e acrescente também três colheres de sopa de vinagre e detergente ou sabão em pó.

Mexa bem!

Deixe as meias de molho por cerca de uns 30 minutos e, em seguida, coloque as meias na máquina de lavar junto com as outras roupas. E voilà! Meias branquinhas novamente!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isadora Carolina (@euisadoracarolina)

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses também e surpreenda-se muito!

6 utilidades das meias que são impressionantes e poucos sabem

É assim que as meias devem ser guardadas após a lavagem

Descubra por que as máquinas de lavar costumam engolir as meias

6 itens que a maioria das pessoas guardam, mas deveriam jogar fora

Os 6 lugares onde você não deve usar o álcool (pode ser perigoso)

6 segredos de limpeza que as avós guardam a 7 chaves e talvez você não saiba

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!