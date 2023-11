4 signos que depois de meses difíceis terão um dezembro incrível

A energia do amor está em alta, além de muita sensualidade no ar também. Aproveitem as oportunidades

Gabriella Licia - 30 de novembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

Estão preparados para a virada de chave? É que existem alguns signos que depois de meses difíceis terão um dezembro incrível, regado a muito amor, muita sorte e boas notícias.

O ano de 2023 pode ter sido um tanto duro, principalmente para os signos de água, que passaram por tantos baixos e baixos (poucos altos mesmo). Pois neste último mês as coisas podem melhorar bastante, e não é só para eles.

A energia do amor está em alta, além de muita sensualidade no ar também. E, com isso, será possível desenrolar alguns dates que estavam em stand by há algum tempo. Aproveitem para desfrutar de tudo o que o universo lhes proporcionar neste período.

Novas propostas podem aparecer, profissionalmente falando. Não tema as mudanças e se joguem! Escutem bem a intuição, pois ela estará em alta. É tempo de realizar sonhos antes do ano acabar!

Veja de quais signos estamos falando na lista abaixo e confira ainda quais as dicas do horóscopo para cada um. Olha só! (Leia com Sol, Lua e ascendente).

4 signos que depois de meses difíceis terão um dezembro incrível:

1. Câncer

Os cancerianos que acalmem os corações, pois vem muita novidade por aí, principalmente no campo romântico. Vocês poderão passar a virada de ano acompanhados. Só não vale fugir por medo de uma nova decepção.

A energia romântica está em alta para esse signo. Aproveite para a conquista!

2. Leão

Os leoninos também poderão desfrutar de muito romance em dezembro. Alguém está tentando se aproximar e vocês não podem fugir dessa. Aceite o date e curta o que for necessário.

Além disso, no campo profissional, a situação poderá começar a ter um novo andamento. Persista!

3. Escorpião

Os escorpianos não ficarão para trás nesta e conseguirão viver muita coisa boa. A sensualidade nata desse signo estará ainda mais em alta neste momento. Aproveite para fisgar de uma vez por todas aquele crush que estão observando há tempos.

Será um período de mais “sim’s” que “não’s”. Não tenha medo e saia da zona de conforto!

4. Peixes

Por fim, os piscianos também conseguirão encontrar respostas que estavam aguardando há tempos. Portas estarão escancaradas, mas será preciso muita coragem para seguir o caminho.

Não se escondam atrás dos medos e receios por frustrações passadas.

