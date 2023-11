6 itens que são proibidos de carregar dentro do Uber: os motoristas não gostam

Conhecer essas diretrizes vai tornar sua viagem mais agradável e evitar estresse ao condutor

Ruan Monyel - 30 de novembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube)

Em um mundo cada vez mais conectado, os aplicativos se tornam uma opção popular para o transporte urbano. No entanto, existem coisas que não devemos carregar dentro do Uber, os motoristas podem não gostar.

Para preservar a segurança e o conforto de todos, existem algumas regras implícitas do que não levar dentro do carro.

Conhecer essas diretrizes vai tornar sua viagem mais agradável e evitar estresse ao condutor. O último item vai te surpreender.

1. Animais sem aviso prévio

Os motoristas geralmente não têm problemas com os animais de estimação, desde que estejam acomodados de forma segura em suas respectivas caixas de transporte.

Mas, imagine a surpresa do piloto ao se deparar com um animal no banco traseiro, sem qualquer preparação. O correto é avisar antes da chegada do carro.

2. Alimentos com odor

Ninguém gosta de ter que lidar com o aroma desagradáveis durante uma corrida, mesmo que sejam alimentos.

Itens como peixe frito, comida muito condimentada ou até mesmo algumas frutas com o cheiro forte, podem ser desagradáveis tanto para o condutor, quanto para outros passageiros.

3. Bebidas abertas

O Uber é a melhor opção para voltar para casa depois de uma noite de balada, mas transportar bebidas abertas é uma prática proibida.

Além de ser ilegal, pode causar desconforto e o risco de derramar no carro é alto. Se quiser tomar uma bebida durante o trajeto, faça isso de forma responsável e comunique o condutor.

4. Materiais excessivamente grandes

Transportar objetos grandes demais pode ser um transtorno, especialmente se isso comprometer a própria segurança durante o trajeto.

Na internet, é possível encontrar relatos de pessoas que queriam carregar mudanças completas em um Uber, incluindo geladeira e guarda roupa. Nesse caso, a noção passou bem longe.

5. Materiais de construção

Acredite, por mais louco que pareça, existem diversos relatos nas redes sociais de passageiros querendo carregar inúmeros sacos de cimento no carro.

Nem precisa dizer o quão desconfortável é a situação, além de sujar o veículo, o peso pode danificar o meio de transporte.

6. Desrespeito

Por fim, embora não seja um objeto físico, o comportamento desrespeitoso é igualmente indesejado por quem está no volante, e infelizmente casos de ofensa são comuns.

Linguagem ofensiva, atitudes agressivas ou qualquer forma de assédio são inadmissíveis. Respeitar o espaço e a privacidade do motorista é fundamental para uma viagem tranquila.

