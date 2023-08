Vídeo com motorista da Uber devolvendo cusparada que recebeu de passageira viraliza

Um vídeo viralizou neste sábado (19), acumulando mais de 1 milhão de visualizações, após uma passageira e um motorista de aplicativo trocarem cusparadas durante uma discussão, em Goiânia.

Conforme as imagens, divulgadas pelo próprio condutor, Luiz Oliveira, no TikTok, a corrida começa normalmente, com duas mulheres entrando no veículo do profissional.

No entanto, uma das passageiras, identificada como Giovana Ogando, que é empresária, questiona logo no início se o motorista teria troco para R$ 30, no que ele responde não ter.

Em seguida, eles continuam conversando, para tentar resolver com um PIX, mas a jovem, de 28 anos, aponta só ter o dinheiro em espécie e se oferece para utilizar um recurso do aplicativo, que permite pagar pelo trajeto em uma corrida posterior.

Entretanto, o condutor não aceita essa forma de pagamento e diz para as passageiras descerem e pegarem “outro carro”.

Nisso, a jovem se irrita e xinga o trabalhador, enquanto ele retruca com a mesma ofensa.

Na sequência, Giovana dá uma cusparada no motorista, que também responde com cuspe em direção à passageira, enquanto ela saía do carro.

A confusão se estende para a rua, e não é possível ver o que acontece fora do carro. Mas é possível ouvir a jovem falando: “Chega perto daqui para você ver. Vai embora. Chama a polícia”.

O Portal 6 tentou contato com a Uber para colher um posicionamento a respeito do caso, mas não obteve respostas até o fechamento da matéria.

A reportagem também contatou a advogada de Giovana, que afirmou que irá se posicionar em breve por meio de uma nota. O espaço está em aberto.