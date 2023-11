Bolsa Família terá pagamento antecipado em dezembro; veja as datas

Intenção do Governo Federal é que depósitos sejam concluídos antes do Natal e Ano Novo

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2023

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Uma notícia boa está a caminho para aqueles que são beneficiários do programa Bolsa Família. A última parcela do ano será paga de forma antecipada pela Caixa Econômica Federal (CEF) e o calendário de pagamento já foi liberado.

A iniciativa, que foi criada em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo situação de pobreza ou de extrema pobreza.

A intenção do Governo Federal é que todos os depósitos sejam concluídos antes das duas datas comemorativas do mês, o Natal e Ano Novo, para todas as famílias que fazem parte do programa.

Conforme divulgado pela CEF, o pagamento terá início a partir da próxima segunda-feira (11) para aqueles que possuem o NIS 1. O calendário vai até o dia 22 do mês, para as famílias com NIS 0.

As famílias que fazem parte da iniciativa social podem realizar a consulta do valor do benefício nos principais canais do programa, sendo eles o aplicativo do Bolsa Família, a plataforma do Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa.

No entanto, é importante ressaltar que a consulta da nova parcela do programa só é liberada após o fechamento da folha de pagamento do mês atual, que normalmente ocorre antes do dia 10 de cada mês.

Devido a antecipação do pagamento no calendário, os beneficiários poderão consultar o valor de dezembro a partir da próxima segunda-feira (04), que é o momento quando o extrato do benefício ficará visível aos inscritos.

As consultas podem ser feitas no Portal Cidadão por meio do endereço https://cidadao.caixa.gov.br/. Logo em seguida, é necessário realizar o login com a senha do Caixa Tem ou senha do Portal Cidadão.

Vale lembrar que a senha é a mesma utilizada nos aplicativos Caixa Trabalhador e na plataforma do Bolsa Família.

