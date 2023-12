Desempregada manda mensagem para vaga, mas desiste após saber o que iria precisar fazer

"O chicote já está incluso ou eu tenho que levar também?"- Disse ela indignada

Magno Oliver - 30 de novembro de 2023

(Imagem: Reprodução/Instagram)

Uma vaga de emprego para o cargo de babá deu o que falar nas redes sociais depois de uma contratante publicar o anúncio de procura por candidatas.

O perfil de entretenimento no Instagram Printeiemandei publicou uma conversa de WhatsApp entre uma empregadora e uma possível candidata conversando sobre uma vaga de trabalho para cuidar das crianças e da casa.

O que a pretendente à babá não esperava era que seriam pedidas tantas exigências, tantas recomendações de detalhes a serem feitos que ela acabou surpreendendo a patroa com uma pergunta que a deixou sem resposta.

Ao saber que o salário era bem pouco e as exigências do cargo muito altas, ela questiona se a vaga ofertava um chicote incluso ou se ela teria que levar também.

Confira o diálogo:

– Candidata – “Olá, boa tarde, eu vim pelo anúncio. A vaga de babá ainda está disponível?”

– Contratante – “Olá, boa tarde, está sim. Tá muito difícil achar gente que queira trabalhar.”

– Candidata – “Eu tenho interesse na vaga, tenho experiência, tenho referências também.”

– Contratante – “Ah, que ótimo, faz quanto tempo que você trabalha de babá?”

– Candidata – “Tem 5 anos”

– Contratante – “Vamos fazer um teste amanhã?”

– Candidata – “Vamos sim, só me passar o endereço.”

– Contratante – “Então, mas deixa eu te falar. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e outro de 4 anos. Você vai ter que dar banho neles, levar para escola todos os dias. Daí quando você voltar para casa, você tem que fazer o almoço deles, limpar o quarto, lavar as roupas deles e também organizar a casa.”

– Candidata – “Certo, senhora.”

– Contratante – “Ah, você também tem que trazer seu almoço.”

– Candidata – “Tudo bem, sem problemas. Em relação ao salário, a senhora assina a carteira, como funciona?”

– Contratante – “Assim, eu até posso assinar tua carteira, mas você tem que passar por alguns meses de experiência. Cerca de 9 meses só, se você trabalhar certinho, eu assino.”

– Candidata – “Tudo bem, senhora”

– Contratante -“O salário, eu pago 700 por mês. Também eu preciso que você esteja aqui sábado e domingo para me ajudar a organizar a casa, limpar o banheiro, limpar a área externa, aparar a grama, essas coisas sabe. Posso lhe dar um vale transporte de 50 reais também. Então você já começa amanhã, tá bom?”

– Candidata – “Tá bom, senhora. Só tô com uma duvida?

– Contratante – “Qual dúvida, querida?”

– Candidata – “O chicote já está incluso ou eu tenho que levar?”

– Contratante -“Não entendi”

Confira o vídeo completo: