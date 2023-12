Governo de Goiás sorteia R$ 200 mil e divulga lista de moradores premiados

No total, 158 pessoas foram sorteadas, com valores entre R$ 500 e R$ 50 mil

Augusto Araújo - 30 de novembro de 2023

Sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG) distribuiu R$ 200 mil em premiações. (Foto: Secretaria da Economia)

O Governo de Goiás anunciou a lista de moradores premiados com o sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG) do mês de novembro, onde foram distribuídos R$ 200 mil no total.

O ganhador do prêmio máximo foi Ayrton Rampin Júnior, de Goiânia, que levou R$ 50 mil para casa. Ele concorreu com apenas um bilhete, gerado quando pediu nota fiscal com CPF em uma compra realizada no estado.

Além dele, três pessoas ganharam prêmios de R$ 10 mil: Rafael Aparecido Furquim (Catalão), Wadson Júnior Rodrigues Costa (Uruaçu) e Luiz Aparecido de Moraes (Goiânia).

Também foram distribuídos quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500. A lista completa pode ser verificada no site do NFG. Basta clicar no sorteio de número 82, do dia 30 de novembro.

Para tentar ganhar a premiação do Nota Fiscal Goiana, que é realizada mensalmente, é necessário fazer um cadastro na página oficial do programa.

Além disso, para obter um bilhete, é necessário pedir que coloque o CPF na nota fiscal, gerada ao fazer compras no estado de Goiás. A cada R$ 100, uma ficha é gerada.

Já para poder resgatar a quantia, os sorteados devem acessar o site da NFG, realizar login com senha e preencher os dados bancários para depósito do dinheiro.

Os contemplados têm prazo de 90 dias, contados a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, para fazer a solicitação. Após esse período, perdem direito ao prêmio.

A próxima edição, prevista para o dia 18 de dezembro, será especial e oferecerá premiações dobradas aos concorrentes.

Serão R$ 700 mil distribuídos entre os ganhadores, com prêmio máximo de R$ 400 mil e R$ 1 milhão para o Time Goiano do Coração, que contempla times goianos de futebol.