Caminhões improvisados para coleta de lixo é novo capítulo na eterna crise da Comurg

Falta de combustível e alto número de comissionados na companhia também são alvos de críticas dos servidores

Pedro Hara - 01 de dezembro de 2023

Funcionários da Comurg reclamam de atraso no pagamento de salários, FGTS e plano de saúde. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Goiânia)

Caminhões da Comurg que deveriam ser utilizados para recolher galhos e árvores caídas na capital estão sendo usados para a coleta de lixo em Goiânia.

Esses foram os relatos de alguns servidores da companhia à Rápidas que disseram que os veículos próprios à atividade estão sucateados nos pontos de apoio (P.A).

A falta de combustível para abastecer os caminhões também é reclamação recorrente e um dos motivos pelos quais a coleta não está sendo feita em Goiânia da forma como deveria ser.

“Eles colocam 50 litros de diesel nos caminhões, mas o que que faz com esses 50 litros se o caminhão faz 3 quilômetros por litro?”, questionou um deles à Rápidas.

A falta de transparência na gestão dos recursos e a quantidade de comissionados que trabalham na companhia também são alvos de reclamação dos servidores concursados.

Este é apenas mais uma crise entre as várias que a Comurg passou nos últimos anos e que parece não ter fim.

Renato de Castro condena ataque que foi vítima e cobra defesa de opositores

Durante a sessão desta quinta-feira (30), o deputado estadual Renato de Castro (UB) utilizou a tribuna para condenar o ataque do qual foi vítima na última quarta-feira (29), em seu escritório político na cidade de Goianésia.

Ele foi ameaçado por um homem que invadiu o local e ameaçou os pais do deputado e servidores que se encontravam no recinto.

Durante a fala, o ex-prefeito de Goianésia cobrou posicionamento do prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (PSDB) e do deputado estadual Dr. José Machado (PSDB). O parlamentar se manifestou pouco antes das 21h, com uma nota oficial, enquanto o chefe do Executivo permaneceu em silêncio.

Para Renato de Castro, o silêncio significa que os políticos ou estão sendo omissos ou concordando com o ataque. A Rápidas procurou ambos, mas não obteve resposta.

Bill Guerra enfim será diplomado vereador

Está marcada para esta sexta-feira (1º) a diplomação de Bill Guerra (SD) que será empossado vereador em Goiânia.

Após a recontagem de votos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) ele vai assumir a cadeira de Léo José (sem partido).

Nas redes sociais, Bill Guerra já atualizou a descrição para “4 anos em 1”, em referência ao mandato que será exercido em apenas um ano.

Geverson Abel vai para Republicanos

Após deixar o Avante em maio deste ano, Geverson Abel (sem partido) está a caminho do Republicanos.

As boas vindas ao vereador de Goiânia foram dadas por Sabrina Garcez, presidente do partido na capital.

Com a chegada de Geverson Abel, o Republicanos agora possui três cadeiras na Câmara de Goiânia. Além dos já citados, Isaías Ribeiro é o outro representante do partido na Casa.

Rubinho Barrichello deve ser o novo cidadão goiano

Está em tramitação na Alego um projeto de lei do deputado Wagner Camargo Neto (SD) que concede o título de cidadão honorífico goiano para o piloto Rubinho Barrichello.

A leitura da matéria em Plenário gerou algumas piadas por parte dos deputados Amauri Ribeiro (UB), Charles Bento (MDB) e Talles Barreto (UB), que lembraram da fama de Barrichello de andar devagar.

Ismael Alexandrino é o entrevistado da semana

Deputado federal, Ismael Alexandrino (PSD) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

O ex-secretário de Saúde de Goiás vai responder sobre o tempo em que ocupou o cargo durante a pandemia, o mandato que vem exercendo em Brasília e muito mais.

As respostas serão divulgadas no domingo (03), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para o cantor Zezé Di Camargo, que é embaixador do Hospital do Câncer Francisco Camargo e que doou dois violão autografados para o leilão em prol da unidade de saúde.

Um deles foi arrematado por R$ 90 mil e outro por R$ 48 mil. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para o término do hospital.

Nota Zero

Para o Goiás Esporte Clube. Nas redes sociais, usuários estão reclamando da falta de manutenção na fonte que está instalada em frente ao Estádio da Serrinha e que está acumulando água parada, tornando-se um criatório de mosquito da dengue.