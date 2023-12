6 palavras que muitas pessoas não sabem como se escrever corretamente

Entre as nuances da língua, destacam-se palavras que, frequentemente, causam confusão

Ruan Monyel - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Freepik)

A língua portuguesa, frequentemente coloca desafios ortográficos diante de nós. Mesmo os sabichões podem se deparar com algumas palavras que causam incerteza em como escrever corretamente.

Entre as nuances da língua, destacam-se palavras que, frequentemente, causam confusão e abrem debates sobre qual a ortografia correta.

Nessa lista, seguem alguns termos que dão a maior dor de cabeça para muita gente, afinal, quem nunca teve dúvidas se é com S ou Z, não é mesmo?

6 palavras que muitas pessoas não sabem como se escrever corretamente

1. Acessório ou Assessório

Muitos confundem essas palavras, com um “c”, dois “s” ou até mesmo o “ç”, a ortografia correta dela é quase um mistério.

O jeito correto de se escrever é “acessório”, que se refere a algo adicional, enquanto o termo “assessório” não existe no dicionário.

2. Catorze ou Quatorze

O número 14 pode causar desconforto quanto à sua grafia, ou até mesmo em relação a pronúncia.

Mas suas dúvidas acabaram, fique tranquilo, as duas formas estão corretas e são aceitas pela língua portuguesa, apesar de, seguindo a lógica numérica da língua, “catorze” seja o correto.

4. A fim ou Afim

Apesar de ambas fazerem parte do dicionário, a expressão já deixou muitos marmanjos com a pulga atrás da orelha.

A palavra “a fim” indica finalidade, enquanto “afim” refere-se a afinidade ou semelhança. É crucial distinguir esses usos para evitar constrangimentos.

5. Mal ou Mau

Embora pareçam semelhantes, essas palavras têm significados distintos e devem ter toda a sua atenção ao utilizá-las.

É simples, “mal” com “l” é o contrário de bem, advérbio que expressa modo ou negação, enquanto “mau” com “u” é o contrário de bom, adjetivo que denota qualidade ruim.

6. Por que, Por quê, Porque ou Porquê?

Por fim, o famoso uso dos “porquês” confunde até mesmo os mais dedicados estudantes da língua. Cada uma dessas expressões tem sua aplicação específica, exigindo atenção.

O “por que”, separado e sem acento, no início das perguntas, enquanto o “por quê”, separado e com acento, no fim das perguntas. “Porque”, junto e sem acento, usado na resposta, já o “Porquê”, junto com acento é um substantivo.

Pronto, agora você já está preparado para ser um mestre da língua portuguesa, basta ter um pouco de atenção.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!