Acidente entre carros deixa jovem morto e outras duas pessoas feridas

Vítima fatal foi encontrada presa às ferragens e Corpo de Bombeiros precisou realizar o desencarceramento

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2023

Acidente entre carros, em Jataí. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta e outras duas, de 22 e 43 anos, feridas no Bairro Jardim Rio Claro, em Jataí. A colisão aconteceu na quinta-feira (30).

A fatalidade ocorreu por volta das 20h, quando os dois automóveis, um VW Virtus e um Chevette, trafegavam pela Avenida Jerônimo Vilela, mas, por motivos não revelados, acabaram colidindo frontalmente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o endereço para o atendimento das vítimas.

No local, os militares encontraram o condutor do Chevette, de 23 anos, preso às ferragens do automóvel, já sem sinais vitais.

Outras duas vítimas, uma senhora de 43 anos e uma jovem de 22, estavam conscientes e se queixavam de dores pelo corpo. Elas foram encaminhadas pela Unidade de Resgate ao Hospital Estadual de Jatai para atendimento médico.

Uma equipe de salvamento veicular esteve no local e realizou o desencarceramento da vítima fatal.