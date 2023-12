Após rodar 210 km em um dia, motorista de aplicativo mostra quanto ganhou

Profissional comprovou tudo mostrando passo a passo e o valor ao final deixou os internautas divididos: "não é pra qualquer um"

Gabriella Licia - 01 de dezembro de 2023

Lucas Dias é goiano e viajou até Cuiabá para trabalhar na capital. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Você já se pegou questionando quanto um motorista de aplicativo consegue, de fato, faturar trabalhando o dia todo pelas plataformas de corrida? Um profissional da área decidir desmistificar de uma vez por todas essa questão.

Lucas Dias, popularmente conhecido como Uber Histórias, é goiano e viajou até Cuiabá (MT) para descobrir se a região era realmente rentável. Aos mais de 214 mil seguidores, ele explica diariamente como funciona o trabalho, inclusive está sempre viajando a outras capitais também.

Desta vez, o motorista mostrou como foi o dia, passo a passo. Nas cenas é possível perceber algumas dificuldades enfrentadas no percurso, bem comuns para os trabalhadores do ramo, como passageiros sujando o interior do veículo e corridas em motel.

Ao final do expediente, Lucas mostra o faturamento, que totalizou R$ 403,65 com 210 km rodados nas viagens com todos os passageiros. Ele explicou ainda que foram 12h de trabalho.

Para os internautas, o valor alto é uma polêmica. Isso porque nem todos concordam que seja possível arrecadar isso todos os dias. “Graças a esse vídeo minha ex acabou de pedir aumento na pensão”, disse um outro motorista nos comentários.

“Quem desconfia é porque não sabe se posicionar, mas aqui se faz sim R$400 ou mais, em 12h de trampo. Só que isso não é pra qualquer um não, só os que já dominam o aplicativo conseguem fazer esse valor”, explicou outro usuário.

Veja o vídeo!