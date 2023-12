Cabana pertinho de Goiânia é refúgio para casais que querem descansar e namorar

Ambiente permite se reconectar com a natureza, em um espaço moderno e repleto de atrativos

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2023

Cabana Quintal, localizada no município de Cromínia. (Montagem: Reprodução)

A cerca de 80 km de Goiânia, existe um local ideal para os casais que querem quebrar a rotina do cotidiano e encontrar um espaço para se reconectar com a natureza, além de descansar e namorar.

Trata-se da Cabana Quintal, localizada no povoado de Ronelândia, em Cromínia. Apesar do nome passar uma ideia de ser algo rústico, o ambiente do empreendimento é completamente moderno.

Ele possui um formato de pirâmide, com dois andares. No piso superior, se encontra um quarto com varanda, possibilitando uma visão privilegiada do Cerrado ao redor.

Além disso, a Cabana Quintal possui uma cozinha toda equipada e churrasqueira. O ambiente também conta com wi-fi e até um videogame com jogos retrô.

No lado externo, há um espaço para acender fogueira no lado externo, além de uma pequena trilha que dá acesso a pequenas piscinas naturais e cachoeiras.

Por fim, o local ainda é pet friendly, ou seja, os casais também podem levar os bichinhos para aproveitar a natureza.

Para reservar uma data na Cabana Quintal, os interessados podem reservar pela plataforma AirBnB ou pelo número de WhatsApp disponível na bio da página oficial no Instagram.