CDL Jovem de Goiânia prepara dia especial com cinema e lanches para crianças carentes

Ação acontece em uma parceria com o McDonald's; expectativa é de que 100 pequenos participem da atividade

Maria Luiza Valeriano - 01 de dezembro de 2023

Evento será realizado no CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. (Foto: Reprodução)

Neste sábado (02), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem realizará um dia de diversão com crianças carentes da Grande Goiânia, uma tradição que se repete a cada fim de ano.

Assim, os moradores do bairro Terra do Sol e da Comunidade Kalunga, na Vila Delfori, em Aparecida de Goiânia, foram escolhidos para a edição de 2023.

No evento, o grupo proporcionará cinema com hambúrguer, batata frita, refrigerante e sobremesa, com apoio do próprio McDonald’s.

Realizado no CineX Oscar Niemeyer, a partir das 10h, o dia reúne cerca de 100 pessoas. Então, às 12h30, será a hora de irem até a unidade do McDonald’s, localizada na Avenida Jamel Cecílio.

Além do apoio da empresa de lanches, todos os custos da ação foram doados por lojistas associados da CDL Goiânia e outras pessoas físicas. De acordo com o diretor de ações sociais da CDL Jovem, Marco Túlio Santos, a escolha do filme foi pensada para além do entretenimento momentâneo.

“O impacto cultural de um filme assistido num ambiente que mexe com as emoções é muito forte. Essa experiência certamente não será esquecida na fase adulta”, disse.

Já o também diretor, Igor Pacheco, destacou que “é papel de instituições como a nossa promover momentos que, de alguma forma, ajudem a transformar vidas”.