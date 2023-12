Polícia Civil de Anápolis inicia mega operação de Natal no Centro da cidade

Iniciativa visa coibir a prática de roubos, furtos e fraudes que afetam o comércio, aquecido no período de compras no fim de ano

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2023

Operação de natal mobiliza várias delegacias e equipes policiais. (Foto: Divulgação)

Durante a manhã desta sexta-feira (1º), todas as Delegacias da Polícia Civil de Anápolis se juntaram para a realização da Operação Integrada do Natal 2023.

A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) e visa coibir a prática de roubos, furtos e fraudes que afetam o comércio, aquecido no período de compras no fim de ano.

Também são aguardadas iniciativas em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis (CLD) e também o Procon.

Foram mobilizados agentes do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º DP, Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), de Atendimento ao Idoso (DEAI) e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Além dessas equipes, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) compuseram a ala tática da operação.

Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) também estiveram presentes.

O efetivo policial se reuniu na Praça Bom Jesus, no Centro da cidade, para já iniciar as operações no local – que é um dos grandes pontos de foco e procura durante o período de Natal.